Aprilia: vaccinazione per i lavatori delle aziende, rimandata l’iniziativa

A seguito delle nuove disposizioni del Ministero della Salute diffuse nella giornata dell’11 giugno relative all’uso del vaccino Vaxzevria (Astrazeneca), in cui si sancisce il divieto di somministrazione ai cittadini under 60, il punto straordinario di vaccinazione per lavoratori promosso dalle Associazioni Datoriali e dall’Assessorato alle Attività Produttive di Aprilia non potrà essere avviato nei tempi pianificati.

Ne danno notizia i Coordinatori Michele Volpe e Marco Braccini, presidenti rispettivamente di CONFAPI LATINA e del CONSORZIO CIAP: “Apprendiamo la notizia dopo aver terminato l’approntamento della struttura di vaccinazione nel pieno rispetto dei protocolli governativi, raccolto le adesioni di centinaia di lavoratori di aziende del territorio, fissato le prenotazioni per le giornate previste”.

Nell’allestimento della struttura presso il Punto Ristoro in Via della Meccanica in Area Industriale di Aprilia, sono stati coinvolti altre organizzazioni di volontariato (Rotary Club Aprilia-Cisterna) e società private che hanno già contribuito o avevano pianificato un impegno specifico. Il coinvolgimento è stato per molti su base volontaria, dato l’alto valore simbolico ed etico del progetto.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno creduto nell’iniziativa sin dal primo momento ed in particolare quelli che hanno preso parte attiva erogando i servizi volontariamente, e nello specifico le ditte: Alexander, SUN, Eco Disinfesta, Plastochem, Associazione Compagnia del Sapere, oltre alle persone di Marco Sacchetti, Mauro Serone. Rimane il rammarico di non poter disporre immediatamente di vaccini alternativi su disposizione della Regione Lazio per soddisfare le richieste”.

I cittadini under 60 anni che si sono prenotati verranno avvertiti direttamente e saranno invitati a prenotarsi presso attraverso il portale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it.