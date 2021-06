Abbvie ed ex Rossi Sud, le nuove hub vaccinali. D’Amato: “Vinceremo”

“Siamo più più forti, insieme vinceremo la partita”. Così Alessio D’Amato ha chiuso il suo tour in terra pontina, in occasione dell’inaugurazione degli hub vaccinali presso l’azienda farmaceutica Abbvie di Aprilia e nel complesso dell’ex Rossi Sud, oggi Latinaexpo, a Latina e gestito dalla Croce Rossa Italiana.

L’assessore regionale alla Sanità ha espresso in numeri gli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere: “Entro fine luglio dovremo aver vaccinato l’80% della popolazione del Lazio. Domani avremo vaccinato almeno un adulto su due nella nostra regioni, dove abbiamo superato 3 milioni e 300 mila inoculazioni”.

Grande risultato la vaccinazione dei maturanti: “In un giorno arriveremo a 17 mila, risultato straordinario. Domani inizierà poi l’Open Week Astrazeneca, che darà un’ulteriore accelerata alla fase di vaccinazione”.

Con giugno sono iniziate le vaccinazioni anche nelle farmacie: “Sarà determinante l’apporto delle farmacie, come dei medici di base e dei pediatri. Adesso abbiamo bisogno soltanto di più dosi per ogni hub. Alla ex Rossi Sud dovrete arrivare a 1000 dosi al giorno”.

Una sfida raccolta dalla manager della ASL pontina Silvia Cavalli: “Ringrazio la Provincia di Latina e la Croce Rossa Italiana e tutti coloro impegnati ogni giorno nella battaglia contro il Covid, dalla prevenzione alla cura”.

Lunedì 7 giugno altra inaugurazione. Una nuova hub a Formia, nella Sala Ulisse del Centro Commerciale Itaca, sito in via Mamurrano.