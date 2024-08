Aprilia, venerdì l’ultimo saluto a Jasmine Buha

Si svolgeranno venerdì alle ore 15 i funerali di Jasmine Buha, la giovane di 19 anni morta per cause ancora in fase di accertamento nella notte di domenica dopo essere caduta dalla moto su cui viaggiava da passeggera e poi travolta da un furgone frigo il cui conducente ancora non si è costituito. E mentre prosegue la caccia all’uomo, è stato disposto l’ultimo saluto per la ragazza conosciuta ad Aprilia, dove viveva, e a Latina, dove frequentava l’istituto Marconi. Comunità sconvolte dal dolore e che si riuniranno venerdì presso la camera ardente che sarà predisposta dalle 10. La famiglia ha invitato tutti a indossare una maglia bianca.