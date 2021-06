Aprilia, vota sì al nuovo Consorzio Industriale Unico del Lazio

Nel corso dell’assemblea convocata questa mattina, il Consorzio ASI ha ufficialmente dato il via libera al piano di fusione dei consorzi industriali della regione, porterà nei prossimi mesi all’avvio del Consorzio Industriale Unico del Lazio.

Questo progetto di fusione verrà discusso e votato anche dagli altri quattro Consorzi Industriali attualmente operanti nel territorio della Regione Lazio: il Consorzio della provincia di Rieti, il Consorzio del Sud Pontino, il Consorzio del Lazio Meridionale (Cosilam) e il Consorzio della provincia di Frosinone. L’obbiettivo del progetto sarà di poter assicurare una nuova politica industriale regionale.

In una nota Omar Ruberti, assessore delegato dal sindaco di Aprilia, a margine dell’assemblea, ha dichiarato: “Con il nostro abbiamo voluto esprimere la nostra convinta preferenza per il modello gestionale proposto dall’amministrazione Zingaretti. Siamo sicuri che esso possa rappresentare non tanto e non solo un risparmio per i cittadini, ma soprattutto un elemento molto più adatto a garantire quella visione unitaria capace di coniugare sviluppo produttivo, gestione delle infrastrutture e governo del territorio”.

L’assessore Ruberti ha concluso: “Nel ringraziare Cosimo Peduto per il lavoro svolto in questi anni alla guida del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Roma e Latina, vorrei esprimere i miei migliori auguri al Commissario per il Consorzio Unico Francesco De Angelis. Sono certo che saprà gestire al meglio questa fase di passaggio, ma soprattutto so che è la persona su cui Aprilia può contare per affrontare le criticità legate al nostro territorio”.

L’intervento

Paolo Orneli, assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, ha dichiarato: “Il via libera dato oggi dall’Assemblea Straordinaria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma Latina alla fusione nel Consorzio Industriale Unico del Lazio è un’ottima notizia per l’economia del nostro territorio”.

“Il Consorzio Unico, infatti – ha aggiunto – sarà uno strumento molto efficace per creare un ambiente favorevole per lo sviluppo delle imprese e sarà in grado di contribuire ad attrarre investimenti, agevolare la diffusione di innovazione, digitalizzazione e promuovere la crescita sostenibile. All’Assemblea dei soci del Consorzio Roma Latina vanno i miei ringraziamenti; resta lo stupore per l’astensione di Roma Capitale e della Città Metropolitana al momento del voto; una scelta incomprensibile di cui non si capiscono le ragioni, anche perché nei mesi scorsi era stato costruito un ampio percorso di confronto con tutti gli enti interessati per illustrare l’importanza e i vantaggi della nascita del nuovo ente unico.”