Covid, registrati 3 casi positivi nella provincia di Latina

Il nuovo bollettino Covid diffuso dall’Asl di Latina segnala 3 nuovi casi di positività in provincia.

A referto nessun decesso. Sono invece 103 le guarigioni nelle ultime 24 ore e 4961 i vaccinati. Registrato un ricovero.

Di seguito in dettaglio comune per comune:

Fondi 1

Latina 1

Minturno 1

Il bollettino settimanale, del 23 giugno al 29 giugno, diffuso dall’Asl di Latina registra 31 nuovi casi e un decesso. I vaccinati salgono a 33020 e i guariti 600.

Il comune con più positivi diventa Latina, con quota 10.