Arrestato Todisco, latitante da 5 anni sfuggì alla cattura dei finanzieri Formia

E’ stato arrestato in Spagna il latitante Antonio Todisco, 43 anni, di Napoli. Nell’agosto del 2015 era sfuggito alla cattura degli uomini della Guardia di Finanza di Formia. Da allora aveva fatto perdere le sue tracce.

Grazie alla collaborazione delle autorità iberiche e della Divisione Sirene del Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia, Todisco è stato individuato a Fuengirola, a pochi chilometri da Malaga. Ad arrestarlo la polizia nazionale spagnola. Ora è in corso la procedura di estradizione: il 43enne finirà in carcere e dovrà rispondere di traffico internazionale di stupefacenti.