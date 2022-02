Arresti Sabaudia, altre reazioni dal mondo della politica

Arrivano altre dichiarazioni da parte del mondo della politica provinciale riguardo gli arresti di ieri a Sabaudia.

Queste le parole del Senatore Francesco Maria Giro:

“Non ho ancora visto il provvedimento del Tribunale di Latina su Sabaudia ma a prima vista, ripeto senza aver ancora letto nulla ma solo i lanci di agenzia, mi sembra di capire che vi siano ampi margini per il sindaco Giada Gervasi per chiarire in modo convincente la sua posizione a tutela innanzitutto dei cittadini della sua meravigliosa città che ha il sacrosanto diritto di organizzare serenamente la prossima stagione turistica estiva. Forza Sabaudia! Forza Sabaudiani”.

Altre reazioni arrivano dal candidato Sindaco alle prossime elezioni amministrative della città di Sabaudia Alberto Mosca:

“Quanto è emerso dalle indagini condotte dalla Procura di Latina e dall’ordinanza del GIP del Tribunale sui presunti reati commessi dall’attuale Sindaca di Sabaudia Giada Gervasi e da alcuni funzionari dell’ente e di altri organismi del territorio rappresenta un colpo durissimo all’immagine della nostra città; i dettagli che emergono dall’ordinanza aprono scenari che evidenziano la minore capacità amministrativa di coloro che oggi gestiscono la cosa pubblica e che, purtroppo, ha inciso in maniera significativa i beni più preziosi del nostro territorio, dal parco nazionale del Circeo a circa 20 chilometri di zona costiera sino all’evento di prova di coppa del mondo campionati di canottaggio che ci ha portato anche all’attenzione dei media internazionali. Pertanto sarà necessario rimboccarci le maniche e lavorare subito con una squadra qualificata per ricostruire la macchina comunale, rinsaldare la coesione sociale e ricostruire l’immagine di Sabaudia su scala nazionale ed internazionale.”