Tripodi: ”Audizione sull’emergenza dell’erosione costiera”

La commissione è stata convocata il prossimo 18 gennaio per tornare a trattare l’emergenza riguardante la drastica erosione della costa pontina.

Il patrimonio laziale e tutti gli operatori che hanno investito nel turismo pontino rischiano di perdere definitivamente le meravigliose spiagge che caratterizzano il litorale, a causa dell’incuranza prestatagli.

”Non si può perdere più del tempo prezioso, perché le spiagge non esistono più dopo otto anni di immobilismo nonostante una leggera inversione di rotta degli ultimi 24 mesi”. Lo dichiara Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio e proponente dell’istituzione della commissione Erosione costiera, che aggiunge: ”Qual è lo stato dell’arte del protocollo Latina-Sabaudia, pari a 1.100.000,00 euro, e dei fondi stanziati ai Comuni Terracina e Fondi per la difesa della costa? Qualora il progetto del ripascimento fosse fermo, occorre applicare immediatamente i poteri sostitutivi e, al tempo stesso, bisogna mettere nero su bianco un progetto risolutivo a tutela della costa della provincia di Latina e del Lazio. – e conclude Tripodi, ringraziando il presidente della commissione Sergio Pirozzi per l’attenzione sul caso – Questa situazione è inaccettabile”.