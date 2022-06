ASL Latina, il Punto Assistenza Territoriale di Cisterna sarà aperto h24

Il Punto di Assistenza Territoriale (PAT) di Cisterna sito in via Monti Lepini 2 sarà aperto alla popolazione giorno e notte. Questa la notizia che ha diffuso l’ASL di Latina per assicurare alla popolazione di Cisterna una sanità moderna e idonea a garantire risposte efficaci ai mutati bisogni di salute della popolazione legati alle mutazioni epidemiologiche e di efficientamento del sistema, e in linea alla impostazione del PNRR.

Tale presa in carico non emergenziale prevede, a breve, altresì la messa a disposizione di ulteriori servizi per il cittadino, quali: