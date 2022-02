Attacchi a Kiev, domani un minuto di silenzio in tutta la provincia

I Sindaci della Provincia di Latina effettueranno domani, alle ore 12.30, sotto ogni Palazzo Comunale del territorio, un minuto di raccoglimento portando la fascia tricolore per far sentire al popolo ucraino la vicinanza di ogni comunità e la più forte condanna morale e politica delle azioni di guerra messe in atto da Putin.

L’auspicio dei primi cittadini è volto a far sì che il governo italiano, gli Stati Membri dell’Unione Europea si impegnino in un’iniziativa di contrasto dell’aggressione assumendo le misure necessarie perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina liberata e si possa tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere.