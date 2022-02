Libro ‘Vittorie Imperfette’, incontro tra autore e studenti domani a Sabaudia

Domani alle ore 10:30 presso l’Auditorium Parco del Circeo, a Sabaudia, lo scrittore Federico Vergari incontrerà gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare, per parlare del suo libro Vittorie Imperfette editato dalla Lab DFG.

Sul palco saranno presenti il Campione Olimpico Alessio Sartori, oro a Sydney 2000 nel canottaggio, la Preside dell’Istituto Giulio Cesare Miriana Zannella, e il Direttore Editoriale della Lab DFG Giovanni Di Giorgi.

Modera l’incontro il giornalista Fabio Benvenuti.

Il libro raccoglie venti brevi biografie di alcuni atleti che non si sono mai arresi, e cattura l’attimo in cui davanti a un ostacolo, quando sarebbe stato più facile mollare tutto, si sono rimboccati le maniche e sono ripartiti. Da Marco Pantani ad Assunta Lengante, da Michael Jordan a Tazio Nuvolari, passando per Novak Djokovic e Alex Zanardi.