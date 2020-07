Audience alle stelle: Sport Estate Virtual si conclude con 226.738 visualizzazioni

Numeri da capogiro quelli registrati durante l’edizione virtuale di Sport Estate, la kermesse estiva organizzata dal Comitato Provinciale di Opes Latina con il contributo della Regione Lazio e degli official sponsor le autoconcessionarie Autoitalia, Autoeuropa e Bianchi Assicurazioni.

Il comitato provinciale, capitanato da Davide Fioriello Vice Presidente Nazionale di Opes, ha scelto di non arrendersi davanti le restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e di allestire ugualmente il “palco virtuale” della nona edizione di Sport Estate.

L’evento, svoltosi nel mondo web, dal 4 al 12 luglio è riuscito a conquistare il mondo dei social. In soli 9 giorni ha raggiunto numeri che hanno superato di gran lunga tutte le aspettative ipotizzate dal comitato di Opes, raggiungendo ben 226.738 visualizzazioni sui canali ufficiali e rispettivamente l’audience delle singole piattaforme vanta 184.732 views su facebook, 28.492 su instagram e 13.514 sul canale ufficiale youtube dell’evento.

La kermesse di Sport Estate, nonostante la sua nuova veste, ha ugualmente mantenuto il suo scopo principale, ossia: dar voce a tutte le realtà sportive del territorio nostrano e dare loro il massimo supporto e risalto in questo periodo di profonda crisi.

“Siamo riusciti a pieno nel nostro intento – spiega il Vice Presidente Nazionale di Opes Davide Fioriello – Sport Estate non si è fermata, nonostante le restrizioni imposte dalla legge a causa del COVID-19, il team di Opes ha fortemente voluto continuare questo ambizioso progetto, ingegnandosi e lavorando sodo, sempre con passione e dedizione verso tutte le nostre associazioni. Il risultato ottenuto, si commenta da solo, l’evento nella sua edizione zero in veste virtuale ha conquistato il popolo del web, riscuotendo, secondo dati statistici un trend con andamento sempre crescente sia in termini di visualizzazioni che di ricondivisioni – e conclude – Siamo riusciti ancora una volta a portare a termine l’ennesimo successo grazie soprattutto alle 120 associazioni che hanno voluto sperimentare insieme a noi questa innovativa edizione. Visti i risultati ottenuti, non escludiamo la possibilità di ideare nuove ed innovative attività web, avvicinando così anche il mondo dello sport alla nuova era digitale.

Ringrazio fortemente tutti i presidenti e gli atleti che hanno contribuito a realizzare questa bellissima esperienza, al prossimo anno!”

Un ringraziamento speciale va infatti a loro, le associazioni protagoniste indiscusse del web per queste 9 giornate:

Dinamo Minibasket Academy, Gila Soccer, Confidance Academy, Olim Palus Latina, Polisportiva Mini Giganti, La Joie De La Danse, Running Club Latina, Io Mi Difendo Team Iadevaia, Big Jim Fintess Studio & Karate Academy, Non Solo Danza E FAP, Scarpette Rosse, Tivoli Marathon, Fight Club, Team Cmax, In Corsa Libera, SMG Basket School, Il Nuovo Grifone, Runforever Aprilia, Latina Calcio Giovani, Cori Monti Lepini, Fuoriclasse, Accademia Sportiva, Kinesis, Broker Sport, Accademia Sport, Mb Dance School, Latina Runners, Atletica Latina 80, L’ottavo Nano, Scuola Danza Tersicore, Obiettivo Danza Aprilia, Città Di Sonnino, Crossfit Latina, Iron Sub, Ritmica Latina, Pofisportiva, Dance Project, Nuoto Sermoneta, Body Action, Gravity Bassiano, Peloso Team, Circolo Tennis Master’s Club, Magici Eventi, Agrifoglio, Be Fit, Spiragli Di Luce, Palagym, Musicamo, Alfa Neos, Vivir Mi Salsa, Scuola Modulo Latina, Wellness Studio, Centro Fitness Montello, Pedagnalonga, Valgis, Tekno Gym, Sakura Karate Latina, Coradojo, Il Girasole, Way Fit, Ginnastica Enrico Mattei, Il Pirata, Moto Club Lazio Racing, Top Trail, Basket Castoro, La Macchia, Orange Dream, We Are Spartans, Full Kontact Latina, Mens Sana (Gruppo Finestra), Suqulento, Genzano Marathon, Air Beach Volley School, Atd772, Mind The Body, Sport Per Tutti, Phoenix Air Soft, DFG Sport, Boxe Latina, Pontina Calcio Balilla, Sunrise Bay Circolo Velico Latina, Joy Beach Agility Dog School, Kirkos Club, Acquarius, Pallavolo A.Volta Latina, Il Ruotino, Pugnus Dei Aprilia, Esselle, Bufali Latina, Martis, Wing Chun Nei Gong, Accademia Sonia Onelli, Fuoricentro, La Compagnia di Pinco Panco, Syncro Latina, Pipparunners, Atletica Sabaudia, Street Workout Italia, Ginnastica e Judo Il Busen, Latina Ginnastica, Il Chiodo Fitness Center, Cultura Mediterranea, Eleomai, Art Maison Accademy, Sinkronia, Lega Navale Italiana – Sezione Di Latina, Aeros Latina, CS Apnea Latina, Newlife, Real Terracina Pensieri e Parole, Palaroller, Kitsurf Italiana, Centro Sportivo Olimpia, Circolo Subacqueo Astrea, Troppo Toga Animazione, Latina Padel Club, Torrice Runners, Movimento e Benessere, Shinryu Ju-Jitsu Renmei e Lab DFG.

Il comitato pontino dà appuntamento a tutti al prossimo anno nella speranza di proseguire il percorso intrapreso nove anni fa con Sport Estate, nella sua tanto amata modalità classica.