Auto contro bus in via Congiunte Destre, muore un ragazzo di 22 anni

Altro dramma della strada e altra giovane vita spezzata a Latina. Muore un ragazzo di 22 anni del capoluogo, Marco Marini, alla guida dell’auto che intorno alle 20 si è scontrata contro un bus della CSC, la linea del trasporto urbano che stava rientrando in deposito in via Congiunte Destre, nei pressi della Motorizzazione Civile.

Il giovane era diretto verso La Chiesuola, mentre il bus procedeva nella direzione opposta ed ha urtato con la parte sinistra la Nissan Micra condotta dal ragazzo, morto sul colpo. Incidente avvenuto all’altezza di un distributore di carburanti.

Inutile l’intervento dei sanitari del 118, coadiuvati dai Vigili del Fuoco. Rilievi della Polizia Locale.