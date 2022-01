“Cicloavventura” Barletta-Formia-Roma nel ricordo di Pietro Mennea

L’associazione culturale “Pedalando nella Storia – Maurice Garin” presenta la “Cicloavventura Barletta-Formia-Roma: sulle strade della Freccia del Sud”, nel 70° anniversario della nascita di Pietro Mennea.

L’evento cicloturistico, si terrà da domani, mercoledì 19, a sabato 22, è spalmato su quattro tappe per un totale di 550 km con un dislivello di 4.800 m circa.

La partenza è fissata domani a Barletta per arrivare allo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” all’interno del Foro Italico di Roma, passando per Formia nella giornata di venerdì 21: la manifestazione è organizzata dal Comune di Barletta, in partnership con il Team Off Road Asd Barletta e patrocinata dalla Fondazione Pietro Mennea – onlus di carattere filantropico che l’atleta fondò nel 2006 insieme alla moglie Manuela Olivieri – dal Coni, dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti, e dai Comuni di Formia e Roma.

La ciclopedalata è il primo appuntamento di una serie di attività sportive ed eventi incentrati intorno al nome del celeberrimo velocista pugliese (olimpionico sui 200 metri piani a Mosca ‘80 e primatista mondiale della specialità dal ‘79 al ‘96 con il tempo di 19”72 che costituisce tutt’ora il record europeo) che si concluderà con l’annuale “Mennea Day” del 12 settembre.

Il programma della “Cicloavventura”, che vedrà la partecipazione di undici ciclisti partirà domani alle 8.30 dal lungomare dedicato al velocista barlettano, per raggiungere la sua casa natale e poi dirigersi alla volta di Bovino, in provincia di Foggia, dove si concluderà la prima tappa di 140 km.

La seconda, in programma giovedì 20 alle ore 9 (141 km) sul percorso Bovino, Ariano Irpino, Benevento, Montesarchio, Caserta per arrivare a Santa Maria Capua Vetere.

La terza, di 149 km (dislivello di 1.000 metri), salperà venerdì 21 alle ore 8 da Santa Maria Capua Vetere e si snoderà lungo la reggia borbonica di Real Sito di Carditello (prima sosta), Sessa Aurunca, per arrivare a Formia, dove si terrà la seconda sosta al Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli”.

Poi si ripartirà in direzione Fondi, passando per Terracina fino a Sabaudia.

La cicloavventura si concluderà sabato 22 (start dalle 8.30) sull’itinerario di 115 km Sabaudia-Anzio-via Laurentina-Roma con soste al Museo dello sbarco nella città anziate e allo Stadio dei Marmi, che nel primo pomeriggio ospiterà la cerimonia di chiusura.