PONTINIA – E’ morto a pochi chilometri da casa, nella sua Pontinia. Perde la vita in un giovane, in un tragico fuori strada terminato contro un pino della Statale Appia intorno alle 21. L’impatto tremendo non ha lasciato scampo al ragazzo, deceduto sul colpo come constatato dal personale del 118 intervenuto sul posto. Sono interventi i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere contorte di quel che restava dell’auto.

Rilievi della Polstrada di Terracina. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Il giovane alla guida potrebbe avere perso il controllo dell’auto, finita contro uno dei pini, che fiancheggiano la carreggiata.