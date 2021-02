Auto pirata a Le Ferriere, il conducente stava preparando la fuga

APRILIA – Stava cercando di far perdere le proprie tracce il moldavo di 29 anni, alla guida dell’auto che giovedì pomeriggio ha investito due braccianti agricoli uccidendo un pakistano di 31 anni e ferendo un 29enne di nazionalità indiana. Incidente nei pressi della località Le Ferriere, lungo la strada provinciale Nettuno/Anzio II nel Comune di Aprilia. E’ stato trovato nei pressi di una stazione metro a Roma, dopo avere girovagato senza rientrare a casa, trovando riparo in luoghi di fortuna per evitare la cattura.

Le testimonianze e le immagini delle telecamere delle attività commerciali nei pressi del luogo dell’incidente, hanno consentito agli uomini del Distaccamento Polizia Stradale di Aprilia e della Sezione Polizia Stradale di Latina, di risalire al responsabile, che era bordo dell’auto intestata al suo datore di lavoro, ed utilizzata dall’arrestato a insaputa del proprietario. L’auto ritrovata vistosamente danneggiato nella parte anteriore, era stata nascosta dal moldavo, che dopo l’incidente si era dato alla fuga.

Già in precedenza lo straniero era stato sottoposto a revisione della patente per guida in stato di ebbrezza. E’ stato arrestato per omicidio stradale e fuga. Ristretto presso le camere di sicurezza della Questura di Latina, è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.