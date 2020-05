Automotive, tre consigli per ripartire con la marcia giusta

Il mercato dell’Automotive è ripartito con la Fase 2 della lotta al coronavirus e tutti i concessionari hanno riaperto al pubblico. E’ stato chiaramente riorganizzato il percorso dei clienti nel massimo del rispetto delle norme per il distanziamento sociale garantendo la sicurezza a tutti i venditori e collaboratori dell’azienda.

Probabilmente qualcuno avrà ripreso le attività esattamente dal punto e nello stesso modo in cui le aveva lasciate due mesi fa. Il punto è che in due mesi il “modo” in cui facevamo le cose, in cui vendevamo, in cui acquistavamo, è cambiato.

Come comunicare?

Dopo due mesi di assenza di rapporti con i clienti, in cui il focus generale ha riguardato solo l’emergenza Covid, le concessionarie hanno il compito di studiare nuove strategie per comunicare, in maniera efficace e rinnovata, ai propri clienti.

La Net in Progress, che ha una conoscenza importante del mercato dell’Automotive, propone di seguito tre consigli utili per riconquistare i clienti dei concessionari:

1. Metteteci la faccia

I clienti sono oggi ancora molto disorientati, preoccupati e cauti. È fondamentale che il leader aziendale ci metta la faccia.

La parola chiave è rassicurazione, una rassicurazione concreta di trovare un ambiente sanificato, personale di vendita pronto ad accoglierlo in totale sicurezza ma, soprattutto, pronto a ristabilire una relazione basata sul valore del rapporto umano e sulla fiducia.

2. Riaccendere la passione

L’acquisto di una macchina ha una componente emozionale forte che non va sottovalutata e su cui fare leva per riportare il cliente in concessionaria. L’esperienza, in senso fisico e virtuale, deve tornare al centro della strategia.

3. La velocità

Chi saprà per primo rispondere al cambiamento che questa crisi ha imposto, modificando il modo di comunicare per interpretare al meglio le esigenze del nuovo consumatore, vincerà la sfida di questo nuovo mercato.

