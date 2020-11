Incontro alla Camera di commercio Latina Frosinone con il presidente Tagliavanti

Il presidente di Unioncamere Lazio e della Camera di commercio di Roma nonché di Infocamere, Lorenzo Tagliavanti, è stato questa mattina nella sede della Camera di commercio Frosinone Latina, di via Umberto I.

“È stata un’utile occasione – ha commentato il presidente Giovanni Acampora – per confrontarci sulle progettualità che il sistema regionale delle Camere di Commercio del Lazio potrà mettere in campo a seguito degli accorpamenti oltre a rinsaldare i rapporti tra i vertici di due istituzioni camerali che insistono su territori contigui”.

Tagliavanti è stato accolto da Acampora e dal segretario generale Pietro Viscusi per condividere alcune riflessioni sulla riforma del sistema camerale, in particolare a livello regionale e sulla necessità di creare canali di collaborazione in grado di imprimere nuovo slancio allo sviluppo dell’economia dei rispettivi territori.

Si è inoltre ribadita con forza l’opportunità che le Camere di Commercio rivestano un ruolo propositivo all’interno delle istituzioni nazionali e internazionali, in virtù della loro rappresentatività.