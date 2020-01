Arrestato due giorni fa dai carabinieri di Gaeta per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, in quanto aveva tentato di investire i militari, 30enne di Mugnano di Napoli va ai domiciliari.

Questa mattina, assistito dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Crescenzo Candiello, il giovane è comparso davanti al giudice Salvatore Scalera del Tribunale di Cassino. Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma al Gip ha voluto precisare di non essersi reso conto che ad intimargli l’alt fossero stati i carabinieri perché in abiti borghesi.

Il giovane, poi fermato, era stato trovato in possesso di circa 67 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, otto grammi di crack in dosi, 55 grammi di mannitolo per il taglio, bustine per il confezionamento, macchina sigillatrice sottovuoto, tre telefoni cellulari e 230 euro in contanti. All’alt dei carabinieri aveva tentando di investirli per guadagnarsi la fuga e sottrarsi al controllo.

Il giudice, ascoltato il giovane ed i suoi difensori, ha applicato allo stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari.

