Avvio positivo per l’Antares Nuoto Latina Under 17 che riparte con una vittoria netta contro il Bellator Frosinone.

La trasferta nell’olimpionica di Fiuggi valida per il campionato estivo 2020, ha visto vincere i pontini con il punteggio di 11 a 4.

Partita subito in discesa per gli atleti agli ordini di coach Stefano Formica, che nel primo tempo davano già il segnale di voler chiudere la pratica con un perentorio 4 a 0 in loro favore.

Seconda e terza frazione di gioco più equilibrate, chiuse rispettivamente sul 2-2 e 3 a 2

per l’Anteres, comunque sempre avanti sempre nel punteggio di tre o quattro reti e alla fine della terza frazione anche di 5 lunghezze.

“Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi che tornavano in una competizione ufficiale dopo oltre 3 mesi a causa del lockdown imposto dalla pandemia -commenta il coach Stefano Formica – Sono anche molto contento al di là del risultato, perché tutti gli atleti hanno dato feedback positivi pur avendoli fatti ruotare continuamente anche in ruoli a volte non usuali per loro. Il tutto – conclude – considerando che in formazione avevamo oltre metà della squadra composta da Under 15, ben 7 elementi.”

Top scorer del match Gabriele Di Mascolo con un poker personale, tra cui una rete su rigore ed un altro penalty fallito e Leonardo Chemello con una tripletta personale.

Il Bellator cercava in qualche modo di impegnare la retroguardia latinense con alcuni dei suoi uomini migliori come Spaziani e Sapio, autore di 3 reti. Ma la buona guardia per la difesa dell’Antares con Riccardo Serafini che neutralizzava anche un rigore allo stesso Spaziani.

Nonostante numerosi cambi nel finale e l’ampio minutaggio dato dal mister a tutta la rosa, compresi i giovani della under 15, i giocatori in calotta rossoblù si imponevano con un secco 2 a 0 che di fatto sanciva il punteggio come detto sul 11 a 4 in loro favore.

Per i ragazzi cari al Presidente Bruno Davoli in gol anche Marchetto, grazie ad una doppietta, e poi Ionescu e Veglia.

Arriva il commento del dirigente Marco Musco che dichiara: “Meritata vittoria in un bell’impianto da 50 metri. La cosa importante è che la società ha prontamente aderito con entusiasmo a questi mini campionati estivi proposti dal Comitato Regionale Lazio per riportare i ragazzi a competere in partite ufficiali e loro ci hanno dato una grande

risposta”.

Salvo contrordini, il prossimo appuntamento vedrà impegnati gli under 17 dell’Antares Latina contro il team dello Splash Spigno Saturnia, presso l’impianto Sporting Village Onda Verde a Fondi.

Bellator SL – ANTARES N. LATINA 4 – 11 (0-4; 2-2; 2-3; 0-2)

Bellator SL: Dolci, Kashari, Sapio 3, Paris, Maramao, Spaziani 1(R), La

Marra, Papitti, Mastracci, Campagiorni, Cipriani, Calicchia, Morelli.

Tpv: Mirko Spaziani.

Antares N. Latina: Serafini, Ionescu 1, Chemello 3, Ceci, Fava L.,

Veglia 1, Di Mascolo 3+1(R), Marchetto 1+1(R), Franzoni, Musco,

Calderaro, Fraioli, Evangelisti. Tpv: Stefano Formica.

Superiorità: Bellator SL 2/7 + rig. 1/2, uno segnato e uno sbagliato da

Spaziani (parato da Serafini); Antares N. Latina 4/5 + rig. 2/3 uno

realizzato ed uno fallito da Di Mascolo, uno segnato da Marchetto.

Arb: Baretta A.