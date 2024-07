Azione Fondi, la condanna sulla chiusura della galleria “Tempio Di Giove”

Nella notte di questa sera, venerdì 26 luglio, sarà chiusa completamente la galleria di Tempio di Giove, includendo anche la direttrice sud, per lavori. Azione Fondi esprime preoccupazione per questa chiusura, sottolineando che da oltre tre anni è chiusa anche la direttrice nord senza che si vedano progressi concreti. Questa situazione ha causato e continua a causare disagi, rallentamenti e dimostra una palese incompetenza nella gestione dei lavori.

Secondo Azione Fondi, il secondo anno dell’amministrazione Rocca non ha portato il cambiamento di passo auspicato. I problemi persistono, i cantieri stagnano e nuovi si aprono, ma il disagio per i cittadini non solo persiste, ma peggiora.

Azione Fondi critica duramente l’amministrazione per non essere riuscita a completare la sistemazione della galleria in tempi ragionevoli. Ritengono inutile parlare di grandi progetti infrastrutturali come ipotetiche autostrade da Roma a Fondi senza indicare chiaramente i fondi necessari e chi li fornirà, quando non si riesce nemmeno a ultimare la sistemazione di una galleria.

L’associazione chiede al Presidente Rocca spiegazioni sui suoi progetti per l’ospedale, sui ritardi nella messa in sicurezza del Ponte su Colle Troiano – visto che l’appalto è stato assegnato ad aprile ma non si vedono progressi – e sugli sviluppi della normativa regionale per i forni crematori, dato che a Fondi si prospetta ancora la costruzione di uno di essi contro la volontà della cittadinanza.

“Azione Fondi sollecita il Presidente Rocca e l’amministrazione comunale, che ha sempre vantato una continuità di orientamento politico, a fornire risposte concrete e risolvere le numerose criticità che affliggono Fondi e i suoi cittadini. Non è accettabile che un Comune con una diversa amministrazione sia considerato meno importante. Invitiamo quindi il Presidente Rocca a prendere sul serio questi problemi e ad attivarsi per ottenere risultati concreti.”