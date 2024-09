Badante killer, una delle salme sarà riesumata

Sarà riesumata una delle salme delle presunte vittime di Mario Eutizia, il badante killer che lo scorso 22 agosto si è costituito ai carabinieri di Caserta auto accusandosi dell’omicidio di quattro anziani tra cui due di Latina.

Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, il pubblico ministero Marco Giancristofaro, titolare dell’inchiesta che ha portato in carcere il badante, ha incaricato il medico legale Gianluca Marella a svolgere una serie di accertamenti sul corpo di una delle vittime, un anziano di Salerno. Accertamenti che però non potranno essere effettuati sulle due presunte vittime di Latina, un uomo e una donna, poiché cremati.

Eutizia durante l’interrogatorio aveva spiegato che anche sulla sua assistita di Latina, così come nei precedenti tre casi, aveva somministrato un sovradosaggio di medicine per non farla più soffrire. Resta comunque da verificare la veridicità di quanto detto dal badante, una prima risposta potrà arrivare dall’esame sul corpo dell’anziano di Salerno.