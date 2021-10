Ballottaggio, oggi e domani cittadini chiamati alle urne in quattro comuni

Domenica 17 e lunedì 18 ottobre, i cittadini di quattro Comuni di Latina sono chiamati a tornare alle urne per eleggere il loro Sindaco.

I ballottaggi sono in corso a Latina, Formia, Cisterna e Sezze, per i quali alla prima ondata di due settimane fa, non è stata raggiunta la soglia di maggioranza del 50% più uno.

Seggi aperti da oggi alle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Sono 188.244 elettori tra cui: 106.808 a Latina, 33.125 a Formia, 28.677 a Cisterna e 19.634 a Sezze.

Per votare occorre la scheda elettorale ed un documento valido di riconoscimento. Sulla scheda si troverà nome e cognome dei due candidati e sarà sufficiente fare una X nel rettangolo indicando la propria preferenza.

Chi sono i candidati al ballottaggio

A Latina, si contendono la carica dopo una campagna elettorale al vetriolo, Vincenzo Zaccheo sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Latina nel Cuore, Forza Italia, Udc, Vola Latina e Cambiamo e Damiano Coletta appoggiato da Lbc, Pd, Per Latina 2032, Riguarda Latina e dal Movimento 5 Stelle. Zaccheo aveva ottenuto il 48,3% delle preferenze al primo turno con ben 30.433 voti, non sufficienti però a raggiungere la maggioranza + 1 nel comune con più di 15mila abitanti. Damiano Coletta invece, chiudeva con il 35,66% composto da 22.469 preferenze.

A Formia se la contendono entrambi per il centrodestra: Amato La Mura (27,45% con 5.627 voti) e Gianluca Taddeo (36,62% con 7.507 voti).

A Cisterna lo scontro è tra Antonello Merolla (Fratelli d’Italia, Cisterna Città, Forza Italia, Viviamo Cisterna, Udc, Cisterna Comune) che aveva riscosso il 35,87% con 6.567 voti e Valentino Mantini (Conosco Cisterna, Pd, Sempre Cisterna, M5s, Lista Innamorato Melchionne, Psi) con 37,07% con 6.788 voti.

Sezze vede in lizza Lidano Lucidi con il 39,43% e 4.587 e Sergio Di Raimo con il 32,27% e 3.754 voti.