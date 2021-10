All’indomani della novantesima festa dell’uva e dei vini a Velletri, l’ASPAL LAZIO torna a tuonare contro l’attuale situazione di grave crisi del comparto.

Secondo l’associazione autonoma e spontanea di rappresentanza del settore agricolo, la grandinata che ha colpito una parte della provincia di Latina mercoledì 13 ottobre 2021 ha aggravato ancor di più la situazione del settore, in particolare per quanto riguarda il kiwi.

Le coltivazioni quest’ anno hanno già dovuto fare i conti con la moria, iniziata qui nel Lazio esattamente tre anni fa: oggi stimiamo che circa il 50% della produzione sia andata perduta.

Oltre a questa fitopatia, le gelate primaverili e le continue grandinate hanno dato il colpo di grazia ad un settore che ormai è solo pieno di debiti.

Come se non bastasse, viene imposto l’obbligo del green pass anche per i posti di lavoro all’aperto, così se prima era difficile reperire manodopera, adesso è praticamente impossibile .

Il nostro settore non può più andare avanti così. Lo diciamo da prima che iniziasse la pandemia, ma la politica in generale continua a pensare alle campagne elettorali e se ne frega di risolvere i nostri problemi .

Facciamo un appello almeno ai sindaci, affinché intervengano, loro che rappresentano il nostro territorio.