Bambini al gelo nella scuola di via Bainsizza, Valletta presenta interrogazione urgente

Nella scuola di via Bainsizza i termosifoni sono spenti. I piccoli alunni devono stare in classe con il giubbotto. La questione è stata sollevata da Cobfedercontribuenti. Ora il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta, presenterà un’interrogazione urgente per risolvere la situazione.

“Un film non solo già visto – ha commentato Valletta – ma da inserire nella categoria di quelli dell’orrore. Siamo a dicembre e la giunta siglata Lbc così come il sindaco non si sono preoccupati evidentemente di assicurarsi che gli impianti funzionassero. Non hanno, nonostante le tante rassicurazioni, le dichiarazioni di impegno e di dedizione, che ci hanno accompagnati tra luglio e settembre, effettuato il monitoraggio e la programmazione conseguente per scongiurare queste emergenze che si sommano a quelle in corso e che ricadono solo sulle spalle dei bimbi e dei cittadini.

Ogni anno dal 2016 ad oggi, da quando doveva iniziare il nuovo libro, da quando le criticità dovute a ‘quelli che c’erano prima’ dovevano essere solo un pallido ricordo sostituito da efficienza e qualità dei servizi, le scuole di competenza del Comune di Latina sono state solo un vaso di Pandora da cui spuntano problemi e disagi”.