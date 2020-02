Banca d’Italia, interrogazione comunale di Nicola Calandrini

Il Comune ha annunciato tramite diversi interventi dell’assessore Ranieri di voler acquisire l’immobile della Banca d’Italia di piazza della Libertà. “Ad oggi – ha spiegato Nicola Calandrini – sappiamo che i termini per presentare la manifestazione di interesse sono scaduti e che non è ancora stato assegnato. Per questo ho depositato un’interrogazione affinché l’amministrazione comunale dica esplicitamente se ha presentato domanda, che riscontri ha avuto, cosa intende fare e se intende coinvolgere altri enti pubblici vista la vastità dell’edificio”.

“La Banca d’Italia – ha continuato Calandrini – rientra tra gli edifici di fondazione, e come tale va preservato e tutelato, in quanto riveste una estrema importanza storica e architettonica. Acquisire l’edificio a patrimonio o ad uso del Comune è la sola strada che abbiamo per evitare che possa finire in mani private. Da ultimo, riutilizzare quell’immobile permetterebbe di dare nuova vita a Piazza della Libertà e contestualmente di rilanciare l’economia del centro cittadino”.

