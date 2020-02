Fondi, irregolarità nel trasporto di materiale infiammabile: ritirate due patenti

Irregolarità nel trasporto di materiale infiammabile. Nel pomeriggio del 18 febbraio durante un dispositivo di controllo sull’autotrasporto, gli agenti del distaccamento Polstrada di Formia, hanno fermato a Fondi un autocarro che trasportava merce infiammabile.

Il conducente guidava con la tessera cronotachigrafo del collega che in quel momento si trovava al suo fianco. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente di guida e una doppia multa da 868 euro.

Sono stati effettuate 13 controlli a veicoli commerciali di cui 11 non erano in regola. Contestate 25 violazioni al codice della strada (tempi di guida per incompleti riposi giornalieri e settimanali per un totale di 980 euro di multe)

