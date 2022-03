Bandi, Finanza agevolata e PNRR. Incontro informativo organizzato da CLAAI Assimprese per imprenditori, professionisti e attività produttive.

Finanza agevolata, bandi, pnrr, opportunità per le imprese e attività commerciali e artigiane, sono gli argomenti che verranno trattati nell’incontro informativo aperto, che la “CLAAI Assimprese Lazio Sud” ha organizzato per Venerdì 1 Aprile presso l’Hotel Europa di Latina, con inizio alle ore 17,30.

L’iniziativa vede il Patrocinio dell’Amministrazione provinciale di Latina, del Comune di Latina e dell’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro.

“Molte sono le opportunità a disposizione per le nostre imprese -ha dichiarato Ivan Simeone direttore della CLAAI Assimprese organizzatore dell’evento- ma bisogna avere informazioni precise e saper come operare per supportare realmente le attività imprenditoriali. Questo incontro –puntualizza Ivan Simeone- serve proprio per dare una ulteriore opportunità ai nostri imprenditori ed operatori del settore, per confrontarsi direttamente con consulenti e Regione Lazio.”

L’ incontro vedrà l’intervento, in teleconferenza, del Vice Presidente della Regione Lazio On. On. Daniele Leodori. Relatori l’on. Enrico Forte, Vice Presidente della Commissione attività produttive della Regione Lazio con il dott. Francesco Marchionni, Consulente e Project Manager, esperto in programmazione europea e PNRR – Next Generation EU.

Interverranno Francesco Rabotti, Direttore Generale ENPAPI e Coordinatore regionale Lazio di “INSIEME”, Clemente Catalani Consulente e titolare di Res Nova.

Sono previsti interventi del Sindaco di Latina Damiano Coletta, del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Latina Gerardo Stefanelli, di Lanfranco Principi Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, del Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina Giovanni Acampora, dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Latina Simona Lepori.

Presiede l’incontro Simona Loffredo, Presidente dell’imprenditoria femminile di CLAAI Assimprese e modera il Direttore del quotidiano on line “Latina Corriere.it” Pasquale Cangianiello.

L’introduzione è affidata a Ivan Simeone Direttore della CLAAI Assimprese.