Asl di Latina, tutte le iniziative per la Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

Il 2 aprile si celebrerà la Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita ad hoc per sensibilizzare i cittadini alla conoscenza di questo disturbo e porre l’attenzione sui diritti delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie. L’Asl di Latina aderirà all’iniziativa Open Day “Aprile Blu”, mirata al sostegno dei bambini da 0-6 anni, e delle famiglie colpite da questa patologia.

Quest’anno la giornata assumerà un particolare rilievo, soprattutto perché durante il lungo periodo pandemico le persone affette da questa patologia e le loro famiglie si sono ritrovati soli ad affrontare nuovi e più̀ pesanti ostacoli legati alle misure di contenimento, isolamento domiciliare, e ospedalizzazione in caso di contagio.

Sarà sfruttata l’occasione per presentare il Progetto “Re.Di.Ne” realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e la Regione Lazio, per la prevenzione e l’individuazione precoce dei Disturbi del neuro sviluppo in minori con elevato rischio.

Si parte il 2 Aprile presso il CNPI di Priverno, in Via Madonna delle Grazie 20, dalle 09.00 alle 18.00, dove saranno effettuate le seguenti attività: prime visite, informazioni e consulenze ai genitori. Realizzazione attività ludiche e di inclusione con minori con ASD nell’ampia area verde adiacente alla struttura. Presentazione del progetto Re.Di.Ne.

La prenotazione potrà essere effettuata inviando richiesta mail: cnpi.priverno@ausl.latina.it.

Secondo appuntamento il 9 aprile presso il TSMREE di Gaeta, Salita dei Cappuccini dalle 09.00 alle 15.00. Questo il programma delle attività: prime visite, informazioni e consulenze ai genitori. Laboratorio di bi-manualità per i bambini 0-3 anni e 3-6 anni. Laboratorio di attività grosso-motorie per i bambini 0-3 anni e 3-6 anni. Laboratorio di lettura per i bambini 0-3 anni e 3-6 anni in collaborazione con “Leggimi Sempre, Progetto Biblioteche Volanti”. Presentazione del progetto Re.Di.Ne.

La prenotazione potrà essere effettuata inviando richiesta mail: tsmree.gaeta@ausl.latina.it

Ultimo appuntamento il 23 aprile presso il TSMREE di Aprilia, Via Giustiniano, dalle ore 09.00 alle 15.00. In questo caso verranno effettuate prime visite, informazioni e consulenze ai genitori oltre alla presentazione del progetto Re.Di.Ne.

La prenotazione potrà essere effettuata inviando richiesta mail: tsmree.aprilia@ausl.latina.it