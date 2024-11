Bando ventennale per il Tennis Club Latina

È stata aperta la procedura per la concessione del Tennis Club Latina, situato all’interno del Parco Falcone e Borsellino. L’impianto, che comprende quattro campi da tennis, sarà affidato per 20 anni con un importo complessivo a base d’asta di 2.508.480 euro.

L’obiettivo è garantire un impianto sportivo adeguato attraverso la riqualificazione dell’area e una gestione che assicuri attività sportive e inclusive per la collettività. La gara, aperta a tutti i soggetti interessati, prevede il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e impone al concessionario oneri come utenze e manutenzioni.

Tra le condizioni, il rispetto delle normative vigenti, la destinazione esclusiva alla disciplina del tennis e l’obbligo di ottenere autorizzazioni per interventi di manutenzione. La concessione non prevede proroghe e mira a valorizzare l’area, attualmente coinvolta in interventi finanziati dal Pnrr.