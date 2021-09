Barbini (FdI), sostegno ai nuovi imprenditori

Agevolare la nascita di nuove imprese e sostenerne il percorso di crescita nel territorio di Latina, dove l’oggettiva crisi occupazionale può trovare la soluzione sviluppando le sue vocazioni e attingendo risorse umane dall’università, strettamente legata all’imprenditoria.

Per Enrico Barbini, candidato consigliere FdI a Latina, in correlazione al programma del candidato sindaco Vincenzo Zaccheo, bisogna potenziare l’opportunità di creare impresa.

“Occorrono percorsi di accompagnamento e supporto ai neoimprenditori – dice Barbini – dall’accesso al credito agevolato, al tutoraggio nella start up”.

Come un comune può farsi attivo in questo percorso? Ecco il concetto di comfort zone.

“Un comune deve creare per la nuova impresa uno spazio protetto, inteso come contrazione dei costi nella fase di lancio dell’impresa. Da un sostegno per pagare l’affitto dei locali, alle agevolazioni per le imposte comunali, semplificazione e snellimento delle pratiche burocratiche”.

Neo imprenditori e settori d’impresa. Quali sviluppare?

“Dobbiamo sviluppare il settore agroalimentare con applicazione di tecnologia. Pensiamo ad esempio alla sensoristica per rivelare in agricoltura il tasso di umidità, l’anidride carbonica; la ricerca per abbattere l’uso dei pesticidi. Tutti presupposti per la creazione di un distretto agroalimentare biologico”.

Numeri in conclusione.

“Centinaia di imprese possono partire, dando impulso al tessuto economico locale e affrontando la crisi occupazione”.