AISM, collaborazione insieme al centro SM del “Goretti” di Latina 

Insieme alla sua Fondazione (FISM), AISM è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.

La sede della sezione AISM di Latina, sita in Largo Platone (Latina Scalo), continua ad essere attiva e garantisce un supporto diretto a tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio grazie ad una corretta informazione ed un puntuale orientamento.

Su tutto il nostro territorio, in maniera capillare, è stata attivata una “Relazione Continuativa” con tutte le persone attualmente in contatto, con l’obiettivo di raggiungerne sempre di più. Sfruttando tutti i canali possibili, vogliamo capire meglio quali sono le preoccupazioni e quale effetto la pandemia ha avuto e sta avendo sulla vita delle persone con SM, vogliamo capire come stiano gestendo eventuali carenze e l’impatto che possono avere nella loro vita.

“Grazie alla capacità di ascolto, nasce un confronto permanente e per AISM è importante portarlo avanti non solo con le persone con SM ma con tutte le Istituzioni coinvolte”

Nel mese di settembre la sezione provinciale AISM di Latina ha incontrato presso il centro clinico “Santa Maria Goretti” di Latina, il primario della UOC di Neurologia, dott. Giorgio Di Fazio, la responsabile del centro sclerosi multipla, dott.ssa Franca Giramma ed i neurologi attivi presso l’ambulatorio e il day hospital SM, dott.ssa Fabrizia Monteleone ed il dott. Francesco Sica, raggiungibili al numero 07736553602 e alla mail dedicata centrosm.smgoretti@ausl.latina.it

Grazie a questo incontro sono state gettate le basi di una solida collaborazione fra il Centro SM e l’AISM che, a vantaggio delle persone con sclerosi multipla, garantirà un confronto costante e l’obiettivo comune di valorizzare il Centro SM di Latina come punto di riferimento e di partenza per una completa presa in carico sul proprio contesto territoriale.

Si ricorda inoltre che contattando il Numero Verde Nazionale di AISM, 800803028, si possono ottenere tutte le informazioni su salute e lavoro.

Cos’è la sclerosi multipla? Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. In Italia sono 130 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.400 nuovi casi ogni anno: 1 diagnosi ogni 3 ore. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni.

La SM colpisce le donne due volte più degli uomini. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone.

Mai come oggi è importante poter avere nuovi volontari presso la nostra sezione ed è quindi che, approfittando di questo spazio, vogliamo rivolgere a tutta la cittadinanza un appello affinché nuove persone coinvolte nella sclerosi multipla possano essere le prime protagoniste a generare un cambiamento radicale nel proprio contesto territoriale.

Ricordiamo che dal primo al 4 ottobre, ci sarà la campagna nazionale di raccolta fondi “la mela di AISM” e che sarà possibile contribuire sia all’acquisto che come volontari a supporto contattando il numero: 3316149756.