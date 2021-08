Basket A2: per Latina via alla pre-season

Per la Benacquista Latina è partita la preparazione vera e propria. Saranno sei le settimane di allenamenti prima dell’esordio in campionato fissato per il 3 ottobre contro Verona.

Rispetto alla passata stagione non ci saranno turni infrasettimanali. Questo significa anche un ritorno alla normalità anche per quanto riguarda il periodo di precampionato secondo il preparatore atletico dei nerazzurri Marco Ranalli, giunto al terzo anno con la Benacquista.

Nel corso della prima settimana il lavoro sarà graduale, intensificandosi sempre di più nella seconda e raggiungendo l’apice a metà del periodo di pre-season quando il volume aumenterà. Seguirà poi la parte più specifica pre-gara per avvicinarsi alla cosiddetta “settimana tipo”.

Coach Gramenzi, intanto, attende anche l’arrivo di Mouaha, impegnato in questi giorni con la Nazionale del Camerun in occasione della Coppa d’Africa e dello statunitense Henderson, che sbrigate le formalità burocratiche raggiungerà Latina per unirsi al gruppo.