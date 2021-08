Fiamme Gialle: cambio al vertice della tenenza di Cisterna di Latina

Passaggio di consegne alla Tenenza della Guardia di Finanza di Cisterna di Latina tra il Lgt. C.S. Giuseppe Santillo che, dopo 5 anni alla guida del reparto, ha lasciato il comando al Lgt. C.S. Mario Serra.Il nuovo Comandante della Tenenza, militare di lunga esperienza operativa, giunge dal 6^ Nucleo Operativo Metropolitano di Roma – Lido di Ostia, dove ha svolto importanti attività di polizia tributaria e giudiziaria presso la 1^ Squadra Operativa volante.

Il Comandante Provinciale Col.t.ST Umberto M. Palma ha ringraziato per l’attività svolta il Lgt. C.S. Giuseppe Santillo, posto in congedo per raggiunti limiti di età e ha rivolto un augurio di “buon lavoro” al Lgt. C.S. Mario Serra.