Basket, Agostino Origlio non è più l’allenatore della Benacquista

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket continua a navigare in acque difficili, incapace di invertire una rotta che li vede in grande difficoltà in questo inizio di campionato.

La sconfitta casalinga di ieri per 78-99 contro l’Orasì Ravenna è stata l’apice di un percorso sbagliato dei pontini che pur consapevoli dell’importanza della partita, non sono riusciti a mettere in campo l’energia necessaria per contrastare un avversario nettamente superiore sul piano tecnico e mentale.

Una sconfitta che è costata cara ad Agostino Origlio, che è stato sollevato dall’incarico di Coach. Di seguito il comunicato della società di patron Lucio Benacquista: “La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente che si è conclusa la collaborazione tra il club nerazzurro e Coach Agostino Origlio, che dall’inizio della stagione 2024/25 ha rivestito il ruolo di capo allenatore della prima squadra militante in Serie B Nazionale.

Il Presidente Commendator Lucio Benacquista, la dirigenza, lo staff tecnico e tutti i collaboratori della società ringraziano Agostino per la professionalità, la collaborazione e l’impegno profuso nel corso dei mesi trascorsi con la società nerazzurra.

Auguriamo ad Agostino Origlio le migliori fortune professionali per il proseguo della sua carriera.”