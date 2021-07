La Benacquista Assicurazioni Latina Basket annuncia di aver rinnovato l’accordo con coach Giuseppe Di Manno, che rivestirà il ruolo di vice allenatore della prima squadra nerazzurra nel campionato di Serie A2 anche per la stagione 2021/22.

Per il tecnico nativo di Fondi è il decimo anno in casa Latina Basket ed è con grande energia che sta lavorando insieme al capo allenatore Franco Gramenzi e alla dirigenza latinense in questi mesi di programmazione e preparazione alla nuova avventura del club pontino nella seconda serie nazionale.

Nel corso della sua collaborazione con la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, coach Di Manno, contestualmente al ruolo di vice allenatore della prima squadra, è stato anche responsabile del Settore Giovanile, sia nell’annata 2011/12, che nella stagione appena conclusa, e ha svolto costantemente un notevole e importante lavoro con il settore giovanile, occupandosi prevalentemente dei gruppi Under 18 e Under 20, con cui nella stagione 2017/18 ha ottenuto l’ammissione alle Finali Nazionali di Vicenza.

La stagione 2021/22, invece, lo vedrà dedicarsi esclusivamente alla prima squadra, al fianco di coach Gramenzi: “La conferma nel nostro staff di Giuseppe non può che soddisfare tutti noi – afferma il capo allenatore della Benacquista – le sue capacità e competenze arricchiscono quotidianamente tutto il lavoro del nostro staff, quindi siamo ben felici di continuare a collaborare con lui e un grande “in bocca al lupo” per il futuro”.