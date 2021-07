Carabinieri, il saluto del Generale Minicucci e l’omaggio all’Appuntato Cosmo

Il Comandante della Legione Carabinieri Lazio, Generale di Divisione Marco Minicucci, ricevuto dal Colonnello Lorenzo D’Aloia, ha fatto visita al Comando Provinciale di Latina per il saluto di commiato.

Dopo un breve e cordiale incontro con il Prefetto Maurizio Falco, il Generale ha incontrato i Comandanti del Reparto Territoriale di Aprilia e delle tre Compagnie, alcuni Comandanti di Stazione e militari, nonché i componenti della Rappresentanza Militare.

Nel corso dell’incontro, il Comandante della Legione oltre ad esprimere ai militari il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della loro quotidiana attività istituzionale, si è poi soffermato sull’importante funzione svolta dalle Stazioni Carabinieri, autentica espressione di prossimità delle Istituzioni al cittadino, nella costante presenza e visibilità sul territorio, il cui obiettivo primario è quello di garantire sicurezza effettiva e percepita.

La pandemia

Molte sono state le iniziative di solidarietà e vicinanza in piena pandemia, che hanno visto protagonisti i Carabinieri, in particolare quelle relative alla consegna delle pensioni agli over 75enni, alla donazione e consegna delle mascherine alle persone affette da disabilità, alla collaborazione con le Amministrazioni locali per il celere recapito dei “buoni spesa” alle famiglie meno abbienti, alla distribuzione di uova e colombe pasquali ai bambini più bisognosi.

L’Alto Ufficiale ha inoltre reso omaggio all’Appuntato Alessandro Cosmo, già effettivo al Nucleo Informativo del Comando Provinciale, deceduto a causa covid-19, tangibile esempi dell’impegno profuso dall’Arma nella Provincia durante la pandemia.

Il Generale di Divisione Marco Minicucci, che ha assunto l’incarico di Comandante della Legione Carabinieri “Lazio” il 19 giugno 2019 provenendo dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dove è stato Capo del IV Reparto e Ispettore Logistico, Capo del VI Reparto e Capo Ufficio Operazioni.

Andrà a ricoprire il prestigioso incarico di Sottocapo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri.