Basket, Benacquista Latina: un vero e proprio tour de force dopo lo stop

LATINA – Si prospettano circa tre settimane senza partite ufficiali per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Dal 7 marzo al 3 aprile, invece, sarà un vero tour de force per il quintetto di coach Gramenzi che disputerà ben 9 partite, di cui 5 al PalaBianchini e 4 in trasferta.

Di seguito il calendario aggiornato con tutti i prossimi appuntamenti della prima fase della Regular Season:

Domenica 7 marzo 2021 ore 18

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Kienergia Rieti (9^ giornata girone di ritorno)

Mercoledì 10 marzo 2021 ore 18

Lux Chieti vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket (Recupero 7^ giornata girone di ritorno)

Domenica 14 marzo 2021 ore 18

Stella Azzurra vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket (10^ giornata girone di ritorno)

Mercoledì 17 marzo 2021 ore 18

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Top Secret Ferrara (11^giornata girone di ritorno)

Domenica 21 marzo 2021 ore 18

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Orasì Ravenna (12^ giornata girone di ritorno)

Mercoledì 24 marzo 2021 ore 18

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Atlante Eurobasket Roma (Recupero 5^ giornata girone di andata)

Domenica 28 marzo 2021 ore 18

Unieuro Forlì vs Benacquista Assi

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Giorgio Tesi Group Pistoia (Recupero 6^ giornata girone di ritorno)

Sabato 3 aprile 2021 ore 20

Tramec Cento vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket (Recupero 2^ giornata girone di andata)