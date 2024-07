Basket in Piazza, da oggi gare da dentro e fuori per i Senior

Definito il programma dei quarti di finale dopo la gara di ieri sera, ultima del girone A. Al 92-75 finale Generali Assicurazioni è prima del girone A, Carrozzeria Falcone quarta, il secondo posto di Turi Rizzo e il terzo di Onoranze Funebri La Riviera. Di seguito gli abbinamenti secondo gli incroci con le squadre del girone b: 1. Benacquista Accurazioni, 2. Turi Rizzo, 3. Onoranze Funebri La Riviera, 4. Carrozzeria Falcone.

PROGAMMA QUARTI

14 luglio, ore 21

GENERALI ASSICURAZIONI – INLINGUA

15 luglio, ore 21

TURI RIZZO – FINOCCHIARO CONS. FINANZIARIO

16 luglio, ore 21

FUNERBRI LA RIVIERA – FARMACIA ISONZO

17 luglio, ore 21

CARROZZERIA FALCONE – BENACQUISTA ASSICURAZIONI

JUNIOR

Si continua a giocare la fase di qualificazione del girone unico, dove per la classifica è già delineata in vista delle semifinali al via il 17 luglio: 1. Le Pulcine, 2. Globaltel, 3. Basket del Golfo, 4. I Goonies, 5. I Goonies, 6. CG Insurance. Il quadro si completa domani e martedì. Qiesto il programma:

15 luglio (19), Basket del Golfo – Le Pulcine

16 luglio (19), I Goonies – Steve Jobs/Powe Unit

GENERALI ASSICURAZIONI – CARROZZERIA FALCONE 92-75

22-29; 32-14; 10-12; 28-20

GENERALI ASSICURAZIONI: Diglio 15, Santulli 11, Bisconti, Nardin, Di Camillo 10, Chimera, Pierangeli 22, Camillo, Borrelli 7, Carnevale 9, Sorge 18.

Coach: Molon

CARROZZERIA FALCONE: B. Bellato 4, Lombardi, Bertin 4, Mauriello 18, Fanti 4, Falcone, Tonini 4, Angelori 2, S. Bellato 7, Di Maro 26, Guratti 6.

Coach: Riva

Arbitri: Fabio Tortorici – Alfano Finotti

Ufficiali: Sandra Ogando – Dario Perucino

Carrozzeria Falcone prova a vincere la prima partita contro Generali Assicurazioni davanti ad un bivio: perdere significa finire quarti, vincere significa chiudere primi in testa al girone A. Gli orange vendono cara la pelle e sull’asse Mauriello – Dimaro, ovvero 11 e 16 punti fino all’intervallo lungo, spaventano Generali Assicurazioni. Ma i rossi di Bisconti, consapevoli della proprio forza, sanno essere pazienti e colpiscono progressivamente Carrozzeria Falcone, facendo leva sulle rotazioni di un roster di notevole prestanza fisica. Dal pari di Carnevale (41-41) dopo 5’ del secondo quarto, è un crescendo di Generali, al riposo sul 54-43 a proprio favore. Non mancano velleità a Carrozzeria Falcone di mettere in difficoltà Generali Assicurazioni, che nelle transizioni è infallibile. Di Maro e Mauriello provano a ridurre il gap, ma Pierangeli è implacabile sotto canestro.

CG INSURANCE – GLOBAL TEL 42-89

13-18; 11-23; 6-21; 12-27

CG INSURANCE: Antico, Cardone 5, Moretto 3, Bauco 2, D’Onofrio 12, Zaccheo 1, Carbone 1, N. Tosolini 6, Maliziola 2, Piepoli 2, Panella 4, Pettinelli 4, Palmigiani, Cardosi, Dottori.

Coach: D. Tosolini

GLOBAL TEL: Passamonti 31, Tosatti, Bortoletto, Nardoni 2, Brombin, Pioveri, Palombi, E. Sparagna 2, M. Ravieli 18, Fantuzzo 16, G. Sparagna, Zimbile 6, Sannino 14.

Coach: Ravieli

Arbitri: Matteo Nardin – Alice Santini

Ufficiali: Ogando Sandra – Perucino Dario

Gara a viso aperto tra CG Insurance e Globaltel, molto più equilibrata di quanto, classifica alla mano, poteva prevedersi alla vigilia. Poi alla distanza esce fuori la forza di Globatel. I primi due canestri di D’Onofrio (4-0) per GC Insurance danno l’idea che qualcosa può variare rispetto allo spartito. Evidentemente con le due squadre già sicure rispettivamente del secondo posto (Globaltel) e sesto (CG Insurance), la testa è libera da condizionamenti. Nel secondo quarto Cardone, una bomba di Pettinelli e Moretto agguantano il pari (20-20) per CG Insurance. Con il passare dei minuti però la contesa prende una direzione ben precisa e Globatel allunga il passo fino al 42-89 e si va già a giocare semifinale del 18 luglio con Basket del Golfo (già sicura del 3° posto). Per CG Insurance finale 5°-6° posto il 19 luglio.