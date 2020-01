Il Bk.Bee Sermoneta sovrasta il Cinecittà Bk.Polaris

Ultima giornata del girone di andata ed il Bk. Bee Sermoneta si laurea campione d’inverno nel proprio girone, guidando solitario la classifica, dimostrando ancora una volta in questa trasferta romana, tutte le proprie potenzialità, contando su di un roster di indubbio valore, che ancora una volta, come già successo nell’ultima gara casalinga contro l’Omnia, ha mandato a referto tutti e dodici i giocatori in campo.

E’ stata una gara senza storia, con i pontini sempre avanti fin dal primo quarto che si apriva con un parziale di 7 a 0 per i ragazzi di coach De Bernardis, che subivano forse l’unica vera reazione dei padroni di casa che però dopo il pareggio con un canestro di Longo, vedevano nuovamente scappar via Diglio e compagni sul 9-17 con i 5 punti consecutivi di Abassi in chiusura di frazione.

Il secondo e terzo quarto non facevano altro che ribadire la supremazia delle api gialloblù, che riuscivano con una difesa molto attenta, e rapidi ribaltamenti offensivi ad allargare il proprio vantaggio, raggiungendo il +34 in apertura dell’ultimo parziale sul 35-69. Gara praticamente chiusa, con tutti i giovani della panchina sermonetana, chiamati in campo a gestire l’importante vantaggio, con grande tranquillità, mettendosi in mostra con ottimi spunti sino al termine della gara.

La sirena finale sanciva così per il Bk. Bee Sermoneta la nona vittoria sulle 10 gare disputate: ora ci si attende la conferma nel girone di ritorno delle ottime cose fatte in questa prima parte del torneo: già venerdì un importante test, contro la Luiss, una delle formazioni più in forma del girone, che a parte l’imprevisto stop nel recupero appena giocato con l’Olimpia, è reduce da 7 vittorie consecutive che l’hanno proiettata nei quartieri alti della classifica: un ghiotto antipasto in questa prima giornata di ritorno, che potrà costituire un vero e proprio esame di maturità per capitan Carbone e compagni, già proiettati con la mente, dopo quest’ultima vittoriosa trasferta , a questo importante match contro i ragazzi di coach Martino.

PARZIALI (9-17 12-24 12-21 11-11 )

CINECITTA’ BK.POLARIS: Maltoni, Longo 6, Di Franco 3, Chirico 11, Chianese 2, Febbi 2, Sangiuliano 4,Roncaccia 4, Iorio 3, Orabona, Galanti 6, Fiore 2. All. Venditti

BK.BEE SERMONETA: Cavicchini 11, Diglio 1, Mathlouthi 10, Abassi 9, Garbellini A. 6, Parise 12, Bertolo 2, Viscusi 3, Romano 2, Garbellini S. 6, Visca 8, Bucci 3. All.: De Bernardis

