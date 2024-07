Basket in Piazza entra nel vivo, punti in palio per i quarti di finale

Alle 19 Ist. Steve Jobs / Power Unit – Globaltel, ore 21 Farmacia Isonzo – Inlingua. Domani Inteam protagonista.

Si gioca questa sera per la decima giornata del 1° Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza. Alle 19 negli Junior Globaltel se la vedrà con Steve Jobs/Power Unit, mentre alle 21 nei Senior, concludono la fase di qualificazione nel girone B Inlingua e Farmacia Isonzo.

Domani sarà un’altra giornata particolare. Dopo il match Junior delle 19 tra Le Pulcine e I Goonies, ci sarà la partita speciale dei ragazzi di Inteam, campioni d’Italia, che si esibirano davanti al pubblico divisi nelle squadra blu e bianca. Al suono della sirena finale, premiazione per giocatrici e giocatori.

GC INSURANCE – STEVE JOBS/POWER UNIT 51-97

11-21; 15:23; 11:24; 17:29

GC INSURANCE: Zaccheo, Piepoli 6, Dottori, Moretto 5, D’Onofrio 26, Bauco, Carbone 2, Maliziola, Pettinelli 4, N. Tosolini, Panella 3, Cardosi, Antico, Cardone 4.

Coach: Tosolini

STEVE JOBS/POWER UNIT: L. Amato 6, N. Amato 13, Magli, Manzolli 16, Cantiello 11, Tamburini 6, Mastrodomenico 26, Bisconti, CR Bortoletto 2, Mascetti 7, R. Amato 3, Orsini 5, Turato 2.

Coach: M. Bortoletto

Arbitri: Rizzuto – Santini

Ufficiali: Ciotti – Ceccarelli

Match tra due squadre motivate a staccarsi dallo zero in classifica e cogliere la prima vittoria nel torneo. Ha prevalso Ist. Steve Jobs / Unit Power su CG Insurance con largo punteggio (51-97), in cu sono da evidenziare i 26 punti a testa di D’Onofrio da una parte e Mastrobattista dall’altra.

CARROZZERIA FALCONE – TURI RIZZO 70-76

22-18; 14-22; 13-23; 21-13

CARROZZERIA FALCONE: B. Bellato 6, Mauriello 26, Fanti 8, Falcone, L. Tonini 6, Angelori 5, S. Bellato, Di Maro 13, Ensoli, C. Tonini 6, Angiolini.

Coach: Riva

TURI RIZZO: Cucchiaro 5, De Bonis 3 Ascani, Triveri 3, Burchietti 29, Vigoriti 7, Vecchio 7, Puleo, Farina 15, Monti 1, Alessandrini 6. Coach: D’ Alessio

Arbitro: Tortorici – Rizzuto

Ufficiali: Ceccarelli – Ciotti

Pasticceria Turi Rizzo, dopo Onoranze Funebri La Riviera, conclude la fase di qualificazione vicendo la seconda gara su tre del Girone A e da seconda in classifica per differenza canestri (rispetto a Onoranze Funebri), attende di conoscere il nome dell’avversario nei quarti di finale, in programma lunedì 15 luglio, contro la terza classifica del Girone B. Soltanto il primo quarto ha sorriso a Carrozzeria Falcone, ferma a quota zero dopo due match. E’ stata anche la gara delle triple. Sei ne ha indovinate Burchietti (Turi Rizzo), quattro Mauriello (Carrozzeria Falcone).