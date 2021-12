Latina, mezza salvezza in tasca dopo la vittoria sul Catania

Il Latina vince la sua sesta partita in casa e raggiunge quota 20 punti in classifica. Più o meno la metà del quorum per centrare la salvezza. E per centrare un obiettivo così importante, sceglie un avversario quotato come il Catania, zeppo di giocatore dal passato illustre.

Convincente inizio del Catania, che entra con evidente facilità nella tre-quarti pontina, per quanto il primo affondo al 2’, che è di Russini, nasca da una palla persa in ripartenza dal Latina e che costa il giallo ad Esposito costretto ad atterrare l’attaccante. Russini si fa apprezzare anche sugli sviluppi del corner al 3’, destro a giro messo in angolo dalle dita di Cardinali.

Etnei più concretamente vicino al vantaggio al 18’, sull’asse Sipos – Moro, con il bomber dell’intera Serie C fermato solo da un plastico Cardinali, pronto in uscita a distendersi alla sua sinistra e intercettare la conclusione.

Il Latina non ha bisogno di fare tentativi, perché alla prima accelerata trova un gran gol con il ghanese Sane, che raccoglie al limite dell’area il passaggio di Giorgini su imbucata di Amadio, alza il pallone e di collo destro indovina l’incrocio dei pali.

Il vantaggio galvanizza la squadra di casa fino a quel momento contratto e al 33’ a Carletti filtra un pallone passato per Sane e Tessiore, il diagonale con il sinistro, non il suo piede, è centrale e facile preda di Stancampiano. Il duello tra i due si ripete al tre volte. Al 35’ corner di Tessiore, incornata di Carletti e il portiere catanese si aiuta con il palo nella deviazione in angolo. E sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Ercolano serve un pallone destinato in porta, ma il centravanti grazie ancora il portiere con un tiro strozzato troppo centrale. Al 39’ poi Stancampiano mette in corner il tiro cross di Carletti destinato sul primo palo.

Per rivedere il Catania ci vuole al 44’ un’altra palla persa dal Latina, Russini dal fondo pennella per Russotto sul secondo palo, piattone sul fondo.

Anche la ripresa parte all’insegna del Catania, al tiro al 6’ con Rosasia dal limite su respinta della difesa, destro alto.

Al 10’ break del Latina, Sane fa partire in contropiede Tessiore, galoppata fino ai sedici metri, destro a mezza altezza respinto alla grande da Stancampiano.

Si procede ancora dalla distanza al 23’, raccoglie a rimorchio su un pallone allontanato dalla difesa pontina, stop e destro tra le braccia di Cardinali.

Al 32’ il Latina è vicino al raddoppio, sul contropiede di Amadio, che apre per Carletti, il quale pecca d’egoismo ignorando Sane e calcia a lato. Più di alleggerimento, al 35’, il destro di Barberini controllato da Stancampiano.

Latina Calcio 1932 – Catania Calcio 1 – 0

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio (13’ st Barberini), Carletti (37’ st Andrade Siqueira), De Santis, Sane, Tessiore (37’ st Marcucci), Carissoni (1’st Nicolao), Esposito, Ercolano (23’ st Teraschi). A disposizione: Ciammaruconi, Alonzi, Celli, Mascia, Atiagli, D’Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Catania Calcio (4-3-3): Stancampiano, Dos Santos Machado (42’ st Albertini), Russotto, Rosaia (15’ st Maldonado), Greco, Monteagudo, Russini (42’ st Biondi), Ropolo (15’ st Pinto), Moro, Sipos (15’ st Piccolo) Calapai A disposizione: Sala, Pino, Ercolani, Izco, Cataldi, Zanchi, Frisenna. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano.

Assistenti: Ciro Di Maio di Molfetta e Alessandro Munerati di Rovigo.

Quarto Ufficiale: Claudio Panettella di Gallarate.

Marcatori: 29’ pt Sane (L)

Ammoniti: 2’ pt Esposito (L), 25’ pt Russini (C), 9’ st Di Livio (L), 23’ st Carletti (L), 33’ st Teraschi (L)

Recuperi: 0’ pt; 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 5 Catania Calcio 8

Note: Spettatori totali 1075