Basket in Piazza, Generali Assicurazioni prima semifinalista

La Generali Assicurazioni è la prima semifinalista del 1° Trofeo Città di Latina, dopo la vittoria netta su Inlingua, chiudendo sempre in vantaggio tutti i quarti di gara. Spalti come al solito pieni, malgrado la contemporanea finale degli Europei. La pallacanestro ha la sua comunità di appassionati e non perde occasione come queste, in cui la prima del girone A e la quarta del girone B inaugurano la serie dei quarti di finale.

Generali torna in campo dopo 24 ore esatte dalla vittoria su Carrozzeria Falcone e la condizione è ottimale, unita alla qualità del roster. Al cospetto dei rossi Inlingua cerca di dire la sua, schierando inzialmente un quintetto in cui Schivo è l’unico “estraneo” rispetto alla famiglia Donato. Tra questi, Simone trova il primo canestro, al quale segue immediatamente la bomba di Nardin. E il primo colpi risolutori, regolari, strategici, che tengono sempre a debita distanza gli avversari di Inlingua, mai domi e spinti dall’orgoglio e dalla voglia di giocare a pallacanestro per divertirsi e divertire. Alla fine del primo quarto però Inlingua è quasi doppiata nel punteggio, quando la bomba Borrelli si infila nel canestro a pochi istanti dalla sirena (32-17). Sorge e Carnevale accelerano, macinando punti, mentre Diglio è motorino della squadra. Dall’altra parte Schivo e Lorenzo Donato si alternano nei ruoli di guastafeste e, score alla mano, la loro serata resta comunque positiva. Archiviata metà gara, che dice 56-37 all’intervallo lungo, per Generali Assicurazioni si tratta di amministrare il rassicurante vantaggio, malgrado una tribuna, che quanto a tifosi, propende dalla parte di Inlingua. Da sottolineare la buona prova anche della fascia rossa di ambo le squadre, vale a dire le sorelle Santulli dalla parte di Assicurazioni Generali (Eleonora e Martina), che Aurora Donato e Carolina Di Manno nelle fila di Inlingua.

Il programma di oggi, prevede alle 21 il secondo quarto di finale, proprio tra Turi Ruzzo e Consulente Finanziaro. Alle 19 c’è la penultima gara di qualificazione del girone unico Junior tra Basket del Golfo e Le Pulcine, già sicure rispettivamente del terzo e primo posto.

Tabellino

GENERALI ASSICURAZIONI – INLINGUA 94-79

32-17; 24-20; 24-19; 14-23

GENERALI ASSICURAZIONI: Diglio 6, Petrolini 1, E. Santulli 4, Bisconti, Nardin 9, Di Camillo 12, M. Santulli 5, Borrelli 15, Carnevale 21, Sorge 21.

Coach: Molon

INLINGUA: Berardi 14, Cocozza, Di Prospero 9, Di Manno 2, Ste. Donato 4, Si. Donato 6, A. Donato 6, L. Donato 20, Schivo 18, Bortoletto.

Coach: Zanier

Arbitri: Tortorici – Gammella

Ufficiali: Palanca – Ciotti