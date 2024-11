Basket, la Benacquista Latina tenta il colpo Caserta

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, dopo una settimana segnata dall’arrivo del nuovo coach Alberto Martelossi, si prepara alla tredicesima giornata del campionato. I nerazzurri sfideranno domani alle 18.00 la Paperdi Juvecaserta al PalaPiccolo.

La squadra di casa, reduce da una vittoria contro il Livorno e con 8 punti in classifica, è un avversario temibile, specie sul proprio campo. Latina, ferma a quota 4, è chiamata a interrompere il trend negativo e a dare una svolta alla stagione.

Coach Martelossi, arrivato giovedì, ha potuto contare sul supporto del vice allenatore Francesco Trimboli per preparare la squadra. Proprio il vice della nuova guida tecnica ha parlato ai microfoni dei giornalisti per presentare la gara di domani:

“Caserta è in un momento positivo, il loro tifo e i giocatori di talento rendono la sfida ostica ma, per noi, questo è uno stimolo: vogliamo cancellare questo periodo negativo e migliorare. La squadra è pronta a lavorare unita per fare una buona partita e voltare pagina, a partire da domenica».