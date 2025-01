Basket, prima di ritorno per la Benacquista: domani arriva Chieti

Inizierà domani, con la seconda gara di questo 2025, il girone di ritorno per la Benacquista Assicurazione Latina Basket. Tra le ‘mura amiche’ del Palazzetto dello Sport di Ferentino(causa indisponibilità del Palasport di Cisterna) arriva la Pallacanestro Chieti 1974, con palla a due alle ore 19:00.

La sfida andata in scena al PalaTricalle aveva visto il successo dei teatini con il risultato di 87-68, complice, per i nerazzurri, l’emozione del debutto in una gara ufficiale dopo la preseason. Chieti, dopo un’estate travagliata, ha iniziato la regular season mettendo in cascina 3 vittorie nelle prime 7 gare disputate. Ha proseguito conquistando ulteriori 5 vittorie di fila (superando anche la corazzata Livorno), salvo poi inanellare 4 sconfitte consecutive. La formazione, guidata da Coach Lardo è a quota quota 18 punti e esattamente a centro classifica.

In casa Benacquista Latina l’arrivo in settimana di Elhadji Thioune dalla Serie A2, ha sicuramente portato nuovo entusiasmo e un ottimo rinforzo sotto le plance. I ragazzi di Coach Martelossi già da lunedì sono tornati ad allenarsi con grande impegno per prepararsi al meglio ad affrontare la sfida con il team abruzzese in particolare, ma in generale con il desiderio di approcciare il girone di ritorno con il piglio giusto per iniziare fin da subito a risalire la china. Nel roster pontino, rispetto alla gara di andata, oltre al neo acquisto Thioune, ci sarà anche Andrea Ambrosetti, arrivato a Latina a campionato iniziato. In ripresa dall’infortunio Tommaso Rossi, che si spera possa rientrare al più presto in campo.

Il match sarà il primo dei quattro incontri casalinghi previsti sul parquet del Palazzetto dello Sport di Ferentino, causa indisponibilità del Palasport di Cisterna di Latina per la concomitanza delle partite della squadra di volley. Le altre sfide in programma al Ponte Grande sono quelle del 2, del 15 e del 22 febbraio rispettivamente con Herons Montecatini, Piombino e Virtus Roma 1960.