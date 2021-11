Bassiamo, oggi compie 100 anni Vilma Caciotti

Oggi il 9 novembre compie 100 anni Vilma Cacciotti, nata nel 1921 a Carpineto Romano.

A 18 anni si è trasferita a Bassiano in occasione del suo matrimonio, nel 1939, con Lambiasi Angelo, bassianese.

Vilma si è inserita egregiamente nel territorio e nella comunità bassianese rappresentando da subito un punto di riferimento per tutti.

I figli Lambiasi Giuseppe, Bruno e Luigina

Dai loro matrimoni sono nati 4 nipoti e diversi pronipoti.

Attenta studiosa di Dante e dei Promessi Sposi malgrado il grado di istruzione minimo degli anni trenta.

Oggi ritiene importante essere presente nella cultura e nell’istruzione e la partecipazione a varie iniziative culturali e di carattere folclorico.

Il suo paese natale gli è sempre rimasto nel cuore e non manca quasi mai nella festa del patrono S.Agostino che cita sempre.

Con lei attraversiamo un secolo di storia che è passato tra le sue mani, le sue gambe, la sua vita e le sue esperienze che rappresentano per noi tutti un insegnamento di vita vissuta e di saggezza. Ancora e ancor di più oggi, il suo esempio è un faro nell’oscurità dell’indifferenza e della violenza, soprattutto di quella perpetrata a danno delle donne.

Il Sindaco Domenico Guidi e l’Amministrazione tutta dal Vice Sindaco Giovanna Coluzzi al Presidente del Consiglio Costantino Cacciotti all’assessore Bernabei Lorenzo al parroco Padre Gregorio festeggiano con gioia ed ammirazione i 100 anni di Vilma, in una grande festa insieme alla sua famiglia e alla comunità bassianese, con la consegna di una targa celebrativa che testimonia il grande affetto di tutta la cittadinanza di Bassiano.