Bassiano, chiusa terza media per rischio Covid. Il Comune: “Tampone negativo”

La classe terza della scuola media di Bassiano è stata chiusa dopo un potenziale caso di coronavirus. Le scuole nel comune sono iniziate il 14 settembre e ieri, 17 settembre, già un primo caso a rischio Covid ha fermato le lezioni per alcuni studenti.

Durante quest’anno scolastico saranno diversi i casi in cui sarà necessario fermarsi e dobbiamo rassegnarci per la sicurezza di tutti. Per fortuna questa volta si è trattato un falso allarme perché il tampone effettuato sullo studente è risultato negativo.

A comunicarlo è stato il Comune di Bassiano anche sulla pagina facebook: “Nessun contagio è presente nelle scuole comunali e l’attività didattica proseguirà regolarmente dopo il Referendum”.