Coronavirus, 15 nuovi casi positivi in provincia: 8 ad Aprilia

Aumentano i casi di coronavirus in provincia di Latina. Oggi, 18 settembre, la Asl ha registrato 15 nuovi contagi, di cui 13 trattati a domicilio e distribuiti. Ben 8 ad Aprilia, 1 a Latina, 1 a Bassiano, 1 a Fondi, 1 a Formia, 1 a Gaeta, 1 a Roccagorga e 1 a Sperlonga.

Si comunica anche 1 caso positivo, non residente in provincia.

I casi positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria salgono a 984 e se l’andamento resta questo domani o dopo domani potrebbero superare le mille unità. Sono in totale 577 i guariti. Ci sono però ancora 370 persone contagiate, di cui 53 sono ricoverate in ospedale.