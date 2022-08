Bassiano, dal PNRR 750mila euro per la costruzione di un asilo nido

Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation Eu, stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

E’ intervenuto così il Sindaco di Bassiano Domenico Guidi: “Ringrazio i responsabili Fabio Ciolli e Manuel Manotta ed il personale gli uffici che come sempre si sono dimostrati eccellenti nel reperimento dei Fondi Regionali, Nazionali ed Europei, portando questo comune ad essere un riferimento per la provincia nella progettualità” continuano il Vice Sindaco Giovanna Coluzzi e l’Assessore Lorenzo Bernabei “questa è la migliore risposta a chi insinua delle crisi nella maggioranza a discapito della collettività, le nostre attività sono per il bene dell’amministrazione pubblica ed stiamo proseguendo senza sosta l’opera di investimento e sviluppo programmatico del territorio”