Un altra vittoria nel precampionato del Latina, 3-1 al Trastevere

Prosegue il cammino di avvicinamento all’inizio della stagione da parte del Latina Calcio, grazie ad una buona vittoria per 3-1 contro il Trastevere durante l’allenamento congiunto svoltosi al Francioni.

Per questo impegno il tecnico Daniele Di Donato ha confermato il suo classico 3-5-2. Davanti Cardinali difesa a tre formata da Giorgini, Carissoni e il capitano Andrea Esposito. Gli esterni sono Antonio Esposito e Teraschi, con Bordin Sannipoli e Tessiore ad agire in mediana. Coppia d’attacco formata da Rosseti e Fabrizi, con l’ultimo arrivato Margiotta che parte dalla panchina. Dopo 5 minuti, si sblocca subito il punteggio. Tessiore riesce ad andare via sulla sinistra e a mettere un pallone al centro preciso per Rosseti; il colpo di testa dell’attaccante viene ribattuto dal palo ma è lesto Fabrizi ad arrivare prima di tutti per insaccare il gol che vale l’1-0.

I nerazzurri vanno vicini al raddoppio quando al 16’ Teraschi semina il panico nella difesa amaranto; l’esterno sinistro poi appoggia il pallone a Fabrizi, ma il tiro della punta si perde di poco alto sopra la traversa. Il Trastevere comunque non sta a guardare, ma grazie ad un super intervento di Cardinali il Latina conserva il vantaggio.

Al 35’ il Latina raddoppia. È ancora una volta la combinazione tra le due punte a scardinare la difesa amaranto; Rosseti riesce a liberarsi in profondità, in modo da servire un liberissimo Fabrizi che insacca non lasciando scampo a Semprini. Termina così la prima frazione, molto ben giocata dalla squadra nerazzurra.

Ad inizio secondo tempo, il Mister Di Donato da spazio a tutta la panchina, facendo esordire anche il nuovo acquisto Margiotta. Quest’ultimo si presenta subito bene al pubblico del Francioni, dispensando giocate di qualità e sfiorando la rete con alcune conclusioni dalla distanza. Una seconda frazione che scivola ad un ritmo più basso, complice il caldo e i carichi di lavoro effettuati in questi giorni dalle squadre. Al 21’ il Latina va ancora vicino al tris, ma Di Mino non riesce a ribadire in rete una respinta della difesa sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Al 33’ della ripresa il Trastevere accorcia le distanze grazie ad un tiro di Di Rauso deviato, che spiazza in maniera imparabile Cardinali. Quando ci si avvicina al fischio finale della sfida, Di Livio è abile a guadagnarsi un calcio di rigore. Sul dischetto di presenta il nuovo acquisto Margiotta che con freddezza spiazza il portiere per la rete del 3-1.

Si arriva così al triplice fischio, con il Latina che ottiene un’altra vittoria importante contro il Trastevere per 3-1. La squadra ha dimostrato ancora una volta di essere sulla strada giusta verso l’inizio ufficiale della stagione previsto per il 4 settembre. Il prossimo impegno dei nerazzurri sarà mercoledì 24 agosto al Francioni contro la Triestina.

Latina Calcio 1932: Cardinali, Esposito Ant. (1’st Celli), Giorgini, Sannipoli (1’st Barberini), Tessiore (1’ st Amadio), Rosseti (1’st Margiotta), Bordin (1’st Di Livio), Carissoni, Esposito And. (1’st Cortinovis), Fabrizi (21’ st Nori), Teraschi (1’ st Di Mino). A disp.: Vona. All.: Di Donato

Trastevere Calcio: Semprini, Cesari, Laurenzi, Carta, Massimo, Giordani, Bertoldi, Crescenzo, Alonzi, Valentini, Calderoni. A disp.: Imbastaro, Avellini, Berardi, Ponzi, Briatico, Di Rauso, De Costanzo, Cucci, De Angelis, Lamine, Scuderi. All.: Cioci

Marcatori: 5’ pt e 35’ pt Fabrizi, 33’ st Di Rauso, 38’ st Margiotta